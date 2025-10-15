Bruna admite sentir-se um ‘bode expiatório’ perante Leandro

No Secret Story 9, Leandro confrontou Bruna, confessando que sentia um afastamento e querendo entender o motivo por trás disso. Bruna explicou de forma direta que se afastou porque não compreendia a estratégia de Leandro e se sentia como um “bode expiatório” dentro da casa, revelando a tensão e as divergências entre os concorrentes.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

