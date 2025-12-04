Bruna aposta todas as fichas em segredo de Ana: «Sou um milagre»

No Secret Story 9, Bruna conquista o acesso a uma pista para um segredo e, conclui que alguém assistiu a um milagre. Apesar de confusa, acredita que se trate do segredo de Ana. Assim que Bruna sai do cubo, Inês e Ana tentam saber qual foi a pista, mas a concorrente não revela. No confessionário, Leandro regista a teoria de que Pedro e Ana são um ex-casal. No jardim, Inês e Bruna continuam com as teorias e a primeira sugere que Pedro e Marisa sejam irmãos e nunca conheceram o pai. Já Bruna, não consegue conceber a ideia de que Marisa e Pedro sejam irmãos. Veja tudo.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
