Bruna arrasa carta de Fábio para Dylan: «É super falso»

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes receberam cartas de amor e os autores foram completamente inesperados. Momentos depois, o grupo de Dylan estava no exterior a fumar, quando criticaram algumas coisas que foram escritas. Bruna criticou a carta que Fábio escreveu a Dylan e atirou para o ar: «É super falso».
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18