Bruna arrasa Fábio: «Ele é uma nulidade (...) Abre a boca para traduzir a Liliana. Pouco mostra dele»

No Secret Story 9, Bruna, Ana, Pedro Jorge e Inês estavam no exterior da casa a conversar, quando o tema de conversa começou a ser Fábio e Liliana. Bruna arrasou a postura do concorrente, acusando-o de apenas aparecer para traduzir o que a namorada diz, sendo uma nulidade no jogo.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!