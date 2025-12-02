Já chegámos ao whatsapp!
Bruna arrasa Fábio: «Ele é uma nulidade (...) Abre a boca para traduzir a Liliana. Pouco mostra dele»

No Secret Story 9, Bruna, Ana, Pedro Jorge e Inês estavam no exterior da casa a conversar, quando o tema de conversa começou a ser Fábio e Liliana. Bruna arrasou a postura do concorrente, acusando-o de apenas aparecer para traduzir o que a namorada diz, sendo uma nulidade no jogo.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!

  • Secret Story
  • Hoje às 00:13
