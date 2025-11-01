Bruna arrasa Liliana: «A única coisa que fizeste foi trocar de namorado»

No Secret Story 9, Bruna perdeu a paciência com Liliana e lançou uma crítica dura. Durante uma troca de palavras acesa, Bruna atirou: «A única coisa que fizeste foi trocar de namorado». O comentário incendiou o ambiente e provocou reações imediatas dentro da casa.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18
