Bruna arrasa Liliana e Lídia depois de críticas a Pedro: «Parecem as santas do pau oco»

Na gala do Secret Story 9, os concorrentes vêm imagens de uma discussão com Pedro Jorge no centro. Lídia e Liliana acusam-no de ser agressivo. Bruna interveio para defender Pedro e arrasou Liliana e Lídia.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.