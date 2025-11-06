Bruna ataca Pedro Jorge: «Não soubeste aceitar o que te estavam a dizer»

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes assistiram a imagens polémicas de Bruno a falar de Pedro Jorge. O concorrente teve oportunidade de reagir e se defender, lançando várias acusações a Bruno. Bruna interveio e fez algumas acusações a Pedro, acusando-o de ter incentivado ao conflito.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story