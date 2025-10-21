Bruna atira a Fábio: «Faz-me muita confusão a vossa aproximação»

No Secret Story 9, Rui, Marisa Susana, Fábio e Bruna almoçam juntos. Durante a refeição, Bruna mostra-se implacável com as atitudes de Fábio, que agora se está a aproximar de Marisa Susana, Leandro e outros. Bruna sente que estes não têm nada a ver uns com os outros, mas Fábio está a aproximar-se para que não fique completamente isolado, depois da expulsão de Vera.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

