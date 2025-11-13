Já chegámos ao whatsapp!
Bruna confronta Leandro depois de escolha que deu que falar

No Secret Story 9, Leandro recebe a oportunidade de ter um pequeno almoço especial. Ao ter convites para dar, escolhe Ana Cristina e Bruna para se juntarem a si na refeição. Bruna aproveita o momento para confrontar o colega relativamente à escolha.

Minutos antes, Liliana passou-se por não compreender o porquê de ter escolhido Bruna, depois de toda a rivalidade que estes já viveram. 

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Há 2h e 19min
