Bruna critica Mariana por ter «incentivado» Liliana a deixar Fábio e o caos instala-se: «Fizeste o mesmo»

Na Cadeira Quente do Secret Story, Mariana questiona porque é que Bruna não confia em si e a concorrente explica que reprova o facto de a açoriana ter incentivado Liliana a afastar-se de Fábio. Marisa Susana intervém, acusando Bruna de fazer o mesmo. A concorrente defende-se, reforçando que deu a sua opinião a Fábio não quanto ao jogo, mas sim como pessoa, pois acha que o concorrente não tinha voz em relação a Liliana e isso mudou para melhor. Veja tudo.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!