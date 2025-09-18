Bruna critica Marisa e dispara frase polémica

No Secret Story 9, a tarde foi marcada por tensão e troca de acusações durante a sessão de mexericos. No Especial, Bruna não poupou Marisa às críticas e admitiu: «É a repetição da frase anterior, só que mais alto».
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA
BRUNO MIGUEL
DYLAN
PEDRO
