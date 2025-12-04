Já chegámos ao whatsapp!
Bruna desfeita em lágrimas após discussão com Marisa: «A hipocrisia das pessoas irrita-me»

Após o Especial do Secret Story 9, Marisa mostra-se bastante fragilizada com as palavras de Bruna e a forma como a expôs. Pedro também não esconde a revolta e, juntamente com Leandro, condena a atitude de Bruna. Ao mesmo tempo, no jardim, Inês apoia Bruna que acaba por se emocionar e desabafar que, apesar de mostrar uma postura forte, não quer dizer que não sinta as coisas e lhe possam dizer tudo. Veja tudo. 

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9 

  • Secret Story
  • Há 49 min
