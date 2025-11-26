Bruna destrói Leandro e acusa-o de ser uma farsa no jogo

No Secret Story 9, o pequeno-almoço especial continua tenso quando Bruna volta a confrontar Leandro, acusando-o de incoerência por não condenar os comportamentos agressivos de Fábio, mas fazê-lo com Dylan e Bruno. A concorrente relembra ainda que Leandro errou ao meter-se na discussão entre Pedro e Bruno, ao que ele responde que apenas tentou defender um amigo. Bruna insiste e recorda o momento em que Pedro lhe faltou ao respeito, sublinhando que nessa altura Leandro não a defendeu. No confessionário, Bruna arrasa a postura de Leandro e chama-o de “farsa”, enquanto ele afirma estar num reality show e a “dar show”. Irritada, Bruna garante que, a partir de hoje, Leandro não brinca mais com ela.

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!