Bruna dispara contra Lídia: «Algumas atitudes que ela teve...»

  • Secret Story
  • Hoje às 09:09
Bruna dispara contra Lídia: «Algumas atitudes que ela teve...» - Big Brother

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, numa dinâmica, o clima aqueceu depois de Bruna dirigir algumas criticas à postura de Lídia, perante todo o grupo.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

VEJA TAMBÉM: Última hora: Voz castiga concorrente e chega assim a primeira sanção ao Secret Story

Temas: Bruna Lídia

