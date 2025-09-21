Bruna diz tudo o que pensa sobre Liliana: «Talvez ela se tenha esquecido que ficou noiva»

No Secret Story 9, a gala contou também com a análise dos comentadores Bruna e Flávio, que se juntaram a Cristina Ferreira para comentar os momentos mais marcantes da noite. Sem rodeios, Bruna falou abertamente sobre Liliana e deixou uma crítica contundente: «Talvez ela se tenha esquecido que ficou noiva».
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!