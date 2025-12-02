Bruna e Leandro cumprem missão secreta. Contudo, um deles não é bem-sucedido

O Natal chegou à Malveira e os concorrentes acordam ao som de músicas de acordo com o tema. A Bruna mostra-se bastante simpática, elogia o pijama da Liliana, deixando a concorrente surpreendida. Em contraste, o amuou do Leandro não passa despercebido a ninguém. O que na casa não sabem é que tanto a Bruna como o Leandro cumprem uma missão secreta. Contudo, um deles não é bem-sucedido…