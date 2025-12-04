Bruna e Liliana voltam a pegar-se: «Estás a ser nojenta, eu não me faço de vítima!»

No Secret Story 9, Liliana mostra-se nervosa depois de uma discussão com Bruna. No jardim, a concorrente desabafou com Fábio e mostrou-se muito incomodada com o facto de a colega a ter chamado de «insensível». Bruna aparece no jardim e as duas voltam a discutir. Veja tudo.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9