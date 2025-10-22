No Secret Story 9, Bruna e Marisa Susana perdem a calma e confrontam-se com palavras ditas por ambas.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Bruna e Marisa Susana perdem a calma: «Cabra»
- Secret Story
- Há 2h e 52min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
11:54
Bruna e Marisa Susana perdem a calma: «Cabra»
Há 2h e 52min
01:11
«Dá cá um beijo para me acalmar»: Marisa acalma Pedro Jorge em chamas
Há 2h e 42min
06:09
O clima subiu: Bruna acusa Pedro Jorge de falta de frontalidade
Há 2h e 46min
01:24
Tensão no pós-Especial: Marisa Susana não esconde a revolta
Há 3h e 5min
02:20
Momentos de solidão: Leandro deita-se e afasta-se da confusão após o Especial
Há 3h e 8min
00:43
Berros sem fim: Marisa Susana e Ana elevam o tom e protagonizam momento intenso
Há 3h e 9min
03:55
Sem filtros: Pedro Jorge ridiculariza Dylan ao imitá-lo
Há 3h e 12min
05:00
Momento tenso entre Ana Cristina e Pedro Jorge após o Especial
Há 3h e 16min
01:19
Pós-Especial: Bruno redime-se? «Não me incomoda (...) jamais vou criticar»
Há 3h e 21min
02:04
Após o Especial, a confusão instala-se e Ana Cristina grita
Há 3h e 22min
04:19
Alerta sanção: Voz não perdoa comportamento dos concorrentes
Há 3h e 36min
04:43
A arder: Dylan justifica as palavras dirigidas a Leandro «Saio por aquela porta»
Há 3h e 41min
03:36
Ambiente aquece no Especial: VT revela insultos e palavras duras
Há 3h e 46min
09:22
Especial em ebulição: Discussão entre Ana Cristina e Bruno parece não ter fim
Há 3h e 49min
03:51
Liliana e Leandro em 'discussão acesa' para deixar a casa virada do avesso: mas Fábio estraga tudo
Ontem às 20:51
02:35
Marisa Susana 'rasga' Bruna: «Comentas tudo e mais alguma e ali deixaste a tua amiga. Tens medo da nomeação»
Ontem às 20:39
03:47
Ana Cristina confessa: «Só estou ali naquele grupo porque...»
Ontem às 20:38
01:27
Pedro Jorge põe Ana Cristina em causa: «Só ficou divertida quando pôs um pé na...»
Ontem às 20:33
03:49
Ana Cristina e Pedro Jorge entram em confronto: «Ninguém chamou a dona do canil para a conversa»
Ontem às 20:29
02:32
Bruno volta a puxar a discussão com Ana Cristina: «Vai cair para mim»
Ontem às 20:23
02:57
Sem papas na língua. Marisas falam da suposta relação de Pedro Jorge e Ana
Ontem às 19:54
05:26
Bruno arrasa Ana Cristina e deixa-a a soluçar
Ontem às 19:46
03:41
Pedro conforta Marisa e faz garantias: «Não sinto nada pela Ana»
Ontem às 19:37
02:57
Tensão no grupo: Pedro fala em “bananas” e Marisa Susana perde a paciência
Ontem às 19:29
04:38
Liliana quebra o silêncio e enfrenta críticas dos colegas: «Já me mete nojo olhar para a cara do Dylan»
Ontem às 19:23
02:59
Casa dividida: Dylan, Inês e Leandro unem-se nas críticas a Pedro e Ana Cristina
Ontem às 18:53
03:53
Em lágrimas, Pedro e Leandro protagonizam o momento mais comovente da semana
Ontem às 18:42
04:45
Leandro arrasado pelos colegas: «Insuportável, egocêntrico e narcisista»
Ontem às 18:38
02:29
Gritos e gargalhadas: Pedro cumpre a missão de assustar os colegas
Ontem às 18:28
01:33
Joana não se apercebe que estava no ar e faz confissão sobre Fábio e Liliana: «Houve barulhos noturnos»
Ontem às 18:24
05:37
Fábio e Liliana têm direito a lanche romântico!
Ontem às 18:14
01:51
Ana Cristina defende Zé? Liliana ouve sermão
Ontem às 18:13
04:14
Pedro Jorge e Ana são irmãos ou namorados? Teorias de segredos ganham força na casa
Ontem às 18:12
01:30
Votação APP TVI Reality: Quem deve receber um in-ear para cumprir ordens da Voz? Vote já
Ontem às 18:10
00:47
Fábio lavado em lágrimas: e até 'rejeitou' o apoio de Liliana
Ontem às 18:05
02:24
Joana comenta a polémica do momento: «Quando a Vera o agride, o Dylan acaba por ganhar»
Ontem às 18:04
00:45
«Tem vindo a mostrar agressividade»: Joana não poupa nas críticas a Bruno
Ontem às 18:00
01:56
Marisa tenta adivinhar o segredo de Inês. Será que acertou?
Ontem às 17:56
01:34
Alerta: Rui acha que acertou no segredo de Ana Cristina
Ontem às 17:48
01:39
Corte e costura? Leandro recebe presente em forma de indireta
Ontem às 14:09
02:34
Raquel e Leandro entram em confronto: «És mentirosa, é um traço de personalidade»
Ontem às 13:32
05:19
Concorrentes fazem marcação cerrada a Bruno após pistas de segredo: e tudo por causa de cicatrizes
Ontem às 13:29
03:14
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
Ontem às 13:06
02:38
Tensão na casa: Leandro e Rui entram em confronto frente a frente
Ontem às 12:51
01:41
«Quer ser ‘Zé Povinho’»: Bruna não perdoa Leandro
Ontem às 12:35
08:28
Rui e Leandro pegam-se: «Tu como não sabes mais nada…»
Ontem às 12:29
06:35
Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente
Ontem às 11:39
06:35
O que se terá passado durante a noite? Liliana intrigada com as lágrimas de Fábio
Ontem às 11:39
03:33
«Já estão chateados» ?: Liliana desafa sobre má disposição matinal de Fábio
Ontem às 11:28
03:12
«Não gosto da personagem dela»: Marisa rasga Liliana
Ontem às 11:14
02:43
«Eu sou o dono do quarto azul!»: Leandro e Raquel num frente a frente intenso
Ontem às 11:11
01:59
Marisa confronta Pedro Jorge: «Porque é que disseste que eu estava com dor de cotovelo?»
Ontem às 11:09
07:01
«És um cínico (...) é o desespero, não é?»: Raquel e Leandro entram em despique
Ontem às 11:06
07:01
«Eu meto-me onde eu quiser nesta casa!»: Leandro começa a manhã a disparar para Raquel
Ontem às 11:04
07:24
Marisa e Pedro emocionados com saudades dos filhos: «Já não me lembro da voz»
Ontem às 10:52
09:45
Reviravolta. Dylan diz estar apaixonado por outra concorrente da casa
Ontem às 10:45
02:18
A sós, Marisa e Pedro recordam últimos momentos com os filhos
Ontem às 10:30
07:48
Marisa e Pedro têm teoria mirabolante sobre o segredo de Leandro
Ontem às 10:21
03:23
Pedro garante a Marisa que vai colocar um travão na proximidade com Ana
Ontem às 10:11
05:17
Marisa e Pedro em ponto de rutura: «Parecias uma parola...»
Ontem às 10:01
04:10
Leandro ouve Ana a falar mal dele e reage: «Tu dizes por trás invés de dizeres à frente»
Ontem às 09:53