Bruna exalta-se após crítica e gera novo despique com Liliana

No Secret Story 9, Bruna reage ao mexerico que lhe foi dirigido visivelmente incomodada, mostrando que a crítica a afetou. A concorrente não deixa passar em branco e acaba por entrar em despique com alguns colegas, incluindo Liliana, alimentando novamente o clima de tensão dentro da casa.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!