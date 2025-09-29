Bruna fica em pânico e em lágrimas com provocações de Liliana

No Secret Story 9, Liliana provoca Bruna com queijo, após a concorrente ter manifestado ter 'pânico' deste alimento. Bruna acabou em lágrimas.
A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga.
Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.
