Bruna Gomes cria novo segredo para Liliana: «Deixei o meu noivo no palco...»

Na gala do Secret Story, Bruna Gomes condenou o comportamento de Liliana com o noivo Zé durante o programa. Recorde-se que Liliana terminou a relação na gala deste domingo, depois de várias semanas de intimidade com Fábio dentro da casa. A comentadora das galas deixa a sua opinião e sugere um novo segredo para Liliana: Deixei o meu noivo no palco...» Veja o vídeo.

