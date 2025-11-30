Bruna Gomes e Flávio Furtado incrédulos com a teoria de Leandro para o segredo de Pedro

No Secret Story 9, Leandro recebeu uma pista do segredo de Pedro: dois bebés. O concorrente acha que Pedro tem uma irmã na casa, ou uma irmã famosa. No estúdio, Flávio Furtado e Bruna Gomes comentam as teorias de Leandro. Veja tudo.

