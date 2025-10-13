Bruna implacável com atitude de Liliana com Fábio: «Para ti ele é um murcho que te dá tudo de mão beijada»

No Secret Story, Bruna mostra-se implacável com atitude de Liliana com Fábio. A concorrente agarrou a imunidade para ela e não a deu ao amigo especial. Bruna dá a sua opinião de maneira implacável: «Para ti ele é um murcho que te dá tudo de mão beijada».

Lídia foi a concorrente expulsa na gala deste domingo. Após abandonar a casa mais vigiada do País, Lídia ficou em choque ao descobrir o segredo que une Marisa a Pedro Jorge. Veja o vídeo do momento aqui:

Viral: Esta foi a reação hilariante de Lídia ao descobrir o segredo de Marisa