Bruna passa-se completamente com barulhos noturnos: «Jogo triste»

No Secret Story 9, Bruna perde o controlo e confronta Leandro em plena discussão, acusando-o de falta de respeito. O tom da conversa rapidamente sobe e o momento torna-se um dos mais tensos da casa.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País