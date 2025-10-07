Bruna reage a argumento de Fábio: «Se a minha avó tivesse rodas, seria uma bicicleta»

Uma dinâmica centrada na entrega simbólica de peças de puzzle, representando características em falta nos colegas, gerou momentos de tensão e troca de opiniões entre os concorrentes. Leandro apontou a falta de observação de Vera, acusando-a de ser precipitada nas suas atitudes. Já Fábio escolheu atribuir a ausência de carisma a Marisa Susana, decisão que motivou a discordância de Bruna, que considerou o próprio Fábio o menos carismático do grupo.

Rui optou por remover a palavra “reservado” e atribuí-la a Dylan, justificando que o colega deveria continuar a moderar as suas intervenções. Leandro aproveitou o momento para aconselhar Rui a estar mais atento aos comportamentos de Dylan e Vera, em quem afirmou não confiar plenamente. Apesar da contestação dos visados, Leandro justificou-se como estando apenas a dar um conselho.

Também Mariana fez críticas, desta vez direcionadas a Fábio, acusando-o de falta de ambição por estar demasiado centrado em Liliana. Bruna apoiou a observação e aproveitou para recordar um momento em que Fábio revelou uma pista sobre o seu segredo. O episódio deu origem a mais um confronto entre os dois concorrentes.