Bruna responde a Liliana e arrasa Fábio: «Acho que ele é um banana»

No Secret Story 9, Rui, Marisa Susana, Fábio e Bruna almoçam juntos. Depois da refeição, Fábio conta tudo o que foi falado. Liliana decide confrontar Bruna com uma opinião sua sobre si (achou injusta a sua reação ao segredo de Fábio). Bruna responde e acaba por chamar Fábio de banana.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

  • Secret Story
  • Hoje às 15:00
