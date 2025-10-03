Bruna revela autoria de mexerico sobre Bruno e Sandro e gera comentários

No Secret Story 9 – Especial, Ana leu o terceiro mexerico: «O Bruno não sabe como se desvincular do Sandro e isso só o vai prejudicar». O comentário gerou debate imediato. Dylan deu o seu veredito, Pedro Jorge elogiou Bruno afirmando que o colega «é muito verdadeiro» e, por fim, Bruna assumiu ter sido a autora do mexerico.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.