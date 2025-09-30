Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena»

No Secret Story 9, o almoço entre Dylan, Vera, Marisa Susana e Bruna acabou por ganhar contornos de confronto. Sem papas na língua, Bruna dirigiu-se a Vera e atirou: «Estás à procura de alguém que te dê contracena». A observação direta gerou desconforto à mesa e deixou no ar novas tensões entre as concorrentes.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

