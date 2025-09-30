Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena»

No Secret Story 9, o almoço entre Dylan, Vera, Marisa Susana e Bruna acabou por ganhar contornos de confronto. Sem papas na língua, Bruna dirigiu-se a Vera e atirou: «Estás à procura de alguém que te dê contracena». A observação direta gerou desconforto à mesa e deixou no ar novas tensões entre as concorrentes.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
