Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena»

No Secret Story 9, o almoço entre Dylan, Vera, Marisa Susana e Bruna acabou por ganhar contornos de confronto. Sem papas na língua, Bruna dirigiu-se a Vera e atirou: «Estás à procura de alguém que te dê contracena». A observação direta gerou desconforto à mesa e deixou no ar novas tensões entre as concorrentes.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

  • Secret Story
  • Há 3h e 50min
Nova pista entra na casa e deixa todos intrigados

19:27
Amigas de Liliana desiludidas? «Não está a ter uma boa prestação»

19:24
Fábio e Liliana de costas voltadas? Vejas as imagens alargadas da conversa que levou Fábio a revelar o segredo

19:20
Fábio põe em causa o seu segredo e faz revelação a Liliana! Veja as imagens que vão resultar em sanção

18:57
Última Hora! Fábio revela a Liliana que o seu segredo envolve Vera

18:47
Ana Cristina e Rui em clima de flirt?

18:41
Hoje às 11:50
27 set, 18:46
Ontem às 00:03
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Hoje às 15:12
Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Hoje às 12:41
Há 9 min
Há 46 min
Há 1h e 4min
Há 1h e 17min
Há 1h e 55min
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Hoje às 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Hoje às 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

Hoje às 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Ontem às 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
Há 1h e 4min
Há 1h e 55min
Há 1h e 55min
Há 2h e 48min
Há 3h e 40min
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

Ontem às 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Há 56 min
Há 3h e 39min
Há 3h e 46min
Hoje às 15:11
Hoje às 12:48
