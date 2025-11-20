Bruno acusa Gang dos frescos de «Paz podre» e o caos instala-se

No Secret Story 9, após a dinâmica em que os concorrentes não conseguiram decidir por unanimidade quem deveria sofrer uma penalização, Leandro fica revoltado e entra em bate-boca com Pedro. Marisa Susana sai em defesa de Liliana, deixando Pedro ainda mais irritado. Já Bruno repreende Dylan, chamando-o de parvo por se ter voluntariado para levar a penalização. Momentos depois, na cozinha, Liliana e Pedro voltam a discutir após o concorrente ter alterado o seu voto para ela. No jardim, Bruno garante que no outro grupo reina uma “paz podre”, comentário com o qual Dylan concorda.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

