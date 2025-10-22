Bruno arrasa Ana Cristina e deixa-a a soluçar

No Secret Story 9, à mesa de refeições, os concorrentes preparam crepes com chocolate, mas o ambiente rapidamente aquece quando o Bruno se mostra indignado com a quantidade de chocolate que a Ana Cristina utilizou. O concorrente não se contém e comenta o episódio, originando uma discussão acesa entre ambos, marcada por insultos. Abalada, a Ana Cristina refugia-se na casa de banho, onde chora e desabafa com a Raquel, confessando estar nervosa por não poder responder como gostaria ao Bruno. No jardim, o Dylan e o Rui condenam a atitude do Bruno e aconselham-no a moderar a forma como reage às situações.