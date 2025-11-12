Bruno confessa: «Só há uma pessoa aqui em casa que eu não tolero»

No Secret Story 9, Bruno admite que há uma colega na casa que não tolera e com quem não quer ter nenhum tipo de relação, nem cá fora: Ana Cristina. Momentos antes, Bruno conversava com os colegas, na presença de Ana Cristina, quando admitiu sem rodeios que ignora a colega na casa, por não gostar da maneira de ser desta.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
