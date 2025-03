Bruno de Carvalho arrasa Miguel Vicente: «Homem, mas com "h" pequeno»

Na dinâmica de construírem o concorrente perfeito, apontando as melhores características uns dos outros, Miguel Vicente decide colocar todas as características nele próprio. Inês Morais ri-se, especialmente quando o concorrente diz ter bastante empatia.

Chegada a vez de Daniela Santos, esta escolhe mencionar confiança a Miguel Vicente e Bruno de Carvalho, por serem os únicos que têm coragem de atribuir tudo a eles próprios e por Miguel dizer sempre que vai chegar à final e vencer. Miguel mostra-se revoltado por achar que é uma critica, embora Iury Mellany ressalve que se trata de um elogio, que ele devia agradecer.

Miguel vitimiza-se, não percebendo o porquê de ser massacrado. Bruno intervém para explicar tudo o que o algarvio tem feito ao longo do programa. Miguel questiona o porquê de Bruno só o atacar a ele e este responde que ele é o único homem na casa, no entanto, homem com "h" pequeno.