Bruno de Carvalho ataca Inês Morais: «Ficava de boca aberta se a minha filha tivesse a falta de educação que tu demonstras»

No Secret Story - Desafio Final, a Inês foi eleita “Zeus do Olimpo” e deve escolher os Deuses da casa. Destaca o Bruno como o “Athena”, por se considerar o mais inteligente, no entanto, atira que é a pessoa menos humilde. O Bruno acusa a concorrente de ser mal-educada e a discussão escala quando a Inês critica o ex-presidente por fazer piadas “nojentas e ordinárias”. O Bruno insiste que a Inês é malcriada e é um problema de quem a rodeia. A Inês exalta-se, pedindo para o concorrente não falar da sua família. O Miguel intervém a favor da Inês, partilhando que levou a mal uma piada do Bruno.