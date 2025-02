Bruno de Carvalho "em brasa" com atitude de Miguel Vicente: «Isto diz tudo da educação dele»

No Secret Story - Desafio Final, ao final da noite, o Miguel ainda tinha forças para mais um conflito, desta vez sobre sumos e batatas fritas! O concorrente queixa-se que as batatas fritas estão a acabar e ele não tocou numa sequer. Como poucos reagem, do nada, o Miguel puxa o tema do Bruno falar no seu filho e volta a pedir para não o fazer. O Bruno não responde às provocações do Miguel e, no confessionário, reforça que vai continuar a ignorar do concorrente.