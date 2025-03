Bruno de Carvalho em lágrimas ao conquistar jantar numa data que o recorda alguém especial... Assista ao momento

No Secret Story - Desafio Final, o Bruno conquistou um jantar de sushi com Joana, depois de ter sido bem-sucedido na missão que a Voz lhe deu. (O concorrente teve de fazer com que Joana lhe contasse o segredo que tinha guardado até hoje e Joana acabou por assumir-se como autora do tão falado mexerico.)

Bruno recusa jantar com a concorrente e, emocionado, revela à Voz que hoje é o aniversário de Liliana, a sua ex-mulher e por isso, prefere ir sozinho para a homenagear. Apesar de Bruno não acreditar em coincidências, a verdade é que tudo aconteceu por acaso.