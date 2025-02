Bruno de Carvalho expõe Miguel Vicente: «A comida tinha acabado... porque há um concorrente que faz sua a comida às escondidas»

No Secret Story - Desafio Final, durante uma atividade em que cada concorrente deve responder a perguntas com a primeira coisa que vier à cabeça, o Miguel diz que expulsava o Bruno devido às referências que ele faz à sua família. A Iury questiona se ele tem a estratégia de criar mentiras para gerar conteúdo e o Miguel diz que sim, pois é limitado. O Tiago pergunta porque é que o Miguel não come a comida deles e o algarvio dá a volta à questão e não responde. Já o Bruno atira que estiveram em risco de ficar sem comida porque o concorrente Miguel decidiu usar os alimentos de todos só para si.