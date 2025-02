Bruno de Carvalho não aguenta e retalia contra Miguel Vicente, o «rapper da Malveira»

No Secret Story - Desafio Final, logo pela manhã, o Miguel assume o papel de um rapper e faz várias rimas pela casa. Sentindo-se provocado, o Bruno atira que o Miguel deve meter-se com gente do seu tamanho. Os dois entram num bate-boca com rimas e insultos, e o ambiente na casa volta a ficar tenso. Enquanto o Miguel está no jardim, o Bruno, a Iury e a Daniela condenam os comportamentos do algarvio. A Daniela conclui que o Miguel tem o que quer, pois o que é facto é que estão a falar dele. Momentos depois, o Bruno junta-se ao Miguel no jardim, imitando e extrapolando o concorrente enquanto rapper.