Bruno de Carvalho passa-se com Miguel Vicente: «És um arrogante, um idiota»

Após conquistar um jantar especial, Miguel Vicente convida Iury Mellany para jantar marisco consigo. Esta mostra-se reticente em aceitar, porque pode parecer mal e Inês sugere que diga ser alérgica a marisco.

Iury agradece, mas diz-lhe para escolher outra pessoa. Bruno de Carvalho mete-se para dizer que Miguel só convida as meninas, por ser “mais fácil”. O concorrente aproveita para criticar o algarvio, acusando-o de ter um jogo que não vale nada e que só está a fazer isto, para se fazer passar por boa pessoa. Acusa-o de não valer nada, nem como pessoa, nem como jogador.

Bruno e Miguel continuam a trocar provocações e a discussão passa para Daniela, quando Bruno é questionado pela amiga sobre o porquê de achar que Iury não entende as intenções do Miguel. Daniela deixa claro que todos sabem quais são as intenções do concorrente.

Bruno e Daniela entram numa discussão acesa, sem chegarem a um consenso.