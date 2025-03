Bruno de Carvalho revira os olhos e recusa-se a responder? «Já não quero esse jogo»

No Secret Story - Desafio Final, a Voz questiona Bruno de Carvalho sobre este ter falado sobre as pessoas que discutem e depois calam-se, ao que o concorrente responde que já não vai fazer esse jogo. Daniela explica que falou com o colega sobre isso porque achou que quando este o disse, era dirigido para si. Inês revira os olhos e afirma que Bruno não explica as coisas que diz e que já não é a primeira vez. Acrescenta que o colega gosta de falar mas depois não dá justificações quando as pedem.

Miguel defende Inês e argumenta que quando a mesma é mal educada e utiliza adjetivos, justifica-se, salientando que gosta disso por parte da colega. Bruno responde apenas que o discurso de Inês é “genial”.