Bruno desiste do Secret Story: «Quero desistir»

No Secret Story, Bruno desistiu do programa. A decisão gerou lágrimas entre todos os concorrentes.

Recorde o que aconteceu:

Assim que termina o Especial do Secret Story 9, Dylan e Bruno mostram forte indignação com a sanção aplicada. Revoltados, afirmam que Pedro e Leandro “podem fazer e dizer o que querem” sem consequências, acentuando o clima de injustiça dentro da casa.

O ambiente mantém-se tenso com o passar do tempo e Dylan volta a insistir na ideia de abandonar o programa. Bruno mostra-se alinhado com a decisão e Dylan chega mesmo a sugerir que ambos desistam juntos, de mão dada, criando um momento inédito no formato.

No quarto, as críticas prosseguem e Pedro recorda o confronto recente com Dylan. Liliana considera que os comportamentos de Bruno e Dylan não vão mudar, enquanto Leandro e Fábio aconselham a colega a evitar “meter mais lenha na fogueira”.

No confessionário, Dylan e Bruno mostram-se firmes e irredutíveis quanto à intenção de abandonar o jogo, aumentando a incerteza sobre o futuro dos dois concorrentes dentro da casa.

O Especial desta segunda-feira ficou marcado por uma sanção da Voz a Bruno e Dylan, que deixou os concorrentes completamente perturbados, levando-os a ter uma reação que pode deitar tudo a perder, a um mês da grande final.

Tudo aconteceu após confrontos de Dylan e Bruno com Pedro, mas também com Leandro. Bruno disse palavras menos bonitas a Pedro, já Dylan foi mais longe e aproximou-se do concorrente nariz com nariz, com o pior a não acontecer por um triz.

Analisando todas as imagens, a Voz decidiu sancionar Bruno e Dylan com uma nomeação direta a cada um, caso não sejam expulsos no próximo domingo, uma vez que estão ambos nomeados esta semana e em risco de abandonar a casa mais vigiada do País.

«O que disseram, a forma como reagiram, é completamente inaceitável dentro desta casa, não tenho como não sancionar-vos. Caso não sejam expulsos no próximo domingo, ficam automaticamente nomeados para a próxima semana», disse a Voz, deixando também um aviso a todos os concorrentes.

Após a emissão, Bruno e Dylan não calaram a revolta e tiveram uma reação explosiva, com Dylan a dar um pontapé numa das cadeiras do jardim, visivelmente exaltado por considerar que são sempre os mesmos a ser repreendidos e sancionados. Também Bruno se mostrou indignado e os dois ameaçaram desistir em conjunto.

«Queres dar a mão e vamos os dois embora de mão dada? Eu secalhar fazia isso», disse Dylan. Bruno não hesitou em apoiar o amigo: «Então bora, eu vou». Dylan acrescentou: «Vamos os dois agora ao confessionário e dizemos à Voz».