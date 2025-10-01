Bruno discorda da atitude de Vera em relação a Dylan e aconselha o amigo

No Secret Story 9, Bruno mostrou não concordar com a forma como Vera tem lidado com Dylan. O concorrente decidiu partilhar a sua opinião e aconselhar o amigo a rever a postura, numa tentativa de evitar que a situação se complique ainda mais dentro da casa.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!