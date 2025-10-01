Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Bruno discorda da atitude de Vera em relação a Dylan e aconselha o amigo

No Secret Story 9, Bruno mostrou não concordar com a forma como Vera tem lidado com Dylan. O concorrente decidiu partilhar a sua opinião e aconselhar o amigo a rever a postura, numa tentativa de evitar que a situação se complique ainda mais dentro da casa.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Secret Story
  • Ontem às 21:20
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Vista como 'vira casacas', Lídia confronta Dylan após ver imagens: «Quem se está a enterrar aqui, és tu!»
08:51

Vista como 'vira casacas', Lídia confronta Dylan após ver imagens: «Quem se está a enterrar aqui, és tu!»

22:55 Ontem
Cristina Ferreira confronta Bruno Simão com declaração polémica sobre... mulheres
01:51

Cristina Ferreira confronta Bruno Simão com declaração polémica sobre... mulheres

22:37 Ontem
«Porco, machista, manipulador, uma pessoa de m****»: Dylan responde a acusações de concorrentes
04:22

«Porco, machista, manipulador, uma pessoa de m****»: Dylan responde a acusações de concorrentes

22:29 Ontem
Enquanto Marisa Susana fala, as caras e caretas de Liliana saltam à vista
01:56

Enquanto Marisa Susana fala, as caras e caretas de Liliana saltam à vista

22:16 Ontem
«Saltou para cima de mim»: Marisa Susana faz graves acusações a Liliana
02:17

«Saltou para cima de mim»: Marisa Susana faz graves acusações a Liliana

22:07 Ontem
«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas
01:53

«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas

22:02 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Ontem às 09:44
Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»
07:19

Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»

28 set, 22:18
«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas
01:53

«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas

Ontem às 22:02
«Porco, machista, manipulador, uma pessoa de m****»: Dylan responde a acusações de concorrentes
04:22

«Porco, machista, manipulador, uma pessoa de m****»: Dylan responde a acusações de concorrentes

Ontem às 22:29
Ver Mais

Notícias

Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

Ontem às 18:58
Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico

Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico

Ontem às 18:27
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

Ontem às 17:27
Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Ontem às 16:45
Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Ontem às 16:41
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

30 set, 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

29 set, 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

Já não há casamento entre Sónia Jesus e Vitó? Ex-Big Brother levanta suspeitas de separação

Ontem às 18:58
Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Ontem às 16:45
Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Ontem às 16:41
Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

Ontem às 16:25
É assim que Maria Botelho Moniz ‘aquece o coração’ do filho antes de dormir. E vai ‘aquecer’ o seu também

É assim que Maria Botelho Moniz ‘aquece o coração’ do filho antes de dormir. E vai ‘aquecer’ o seu também

Ontem às 16:14
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

Ontem às 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Ontem às 11:18
Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Ontem às 10:36
Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

30 set, 18:42
Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

30 set, 15:59
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

30 set, 15:52
Ver Mais Outros Sites