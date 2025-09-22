Bruno e Dylan atacam Liliana: «Foste encher a cabeça ao Fábio a dizer coisas do Pedro»

Ao Minuto

12:18
«Se ele tem interesse...»: Liliana já decidiu o que fará em relação a Fábio
02:14

«Se ele tem interesse...»: Liliana já decidiu o que fará em relação a Fábio

11:58
"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana
01:10

"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana

11:55
Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

11:46
«Será que ele se sacrificou por alguma coisa?»: Ana Cristina repara em marcas nas costas de concorrente
01:02

«Será que ele se sacrificou por alguma coisa?»: Ana Cristina repara em marcas nas costas de concorrente

11:22
Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo

Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo

11:06
Segredos: Voz revela uma nova pista e deixa os concorrentes intrigados
04:38

Segredos: Voz revela uma nova pista e deixa os concorrentes intrigados

11:04
Liliana chora no ombro de Pedro Jorge e faz pedido à Voz. Irá desistir?
01:01

Liliana chora no ombro de Pedro Jorge e faz pedido à Voz. Irá desistir?

10:52
Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre

Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre

10:49
«Não quero mais conversa»: É um ponto final entre Liliana e Fábio?
04:05

«Não quero mais conversa»: É um ponto final entre Liliana e Fábio?

10:36
«Ninguém nesta casa vai chamar-me galdéria»: Liliana 'passada' com concorrente após acusações
03:38

«Ninguém nesta casa vai chamar-me galdéria»: Liliana 'passada' com concorrente após acusações

10:29
Cristina Ferreira esclarece avião com mensagem para Liliana, que ficou viral
00:51

Cristina Ferreira esclarece avião com mensagem para Liliana, que ficou viral

10:23
«A Liliana leva mesmo a peito...»: O gesto da concorrente para com Marisa que esta não gostou
01:00

«A Liliana leva mesmo a peito...»: O gesto da concorrente para com Marisa que esta não gostou

10:01
A frase polémica de Fábio que deixou todos de boca aberta e valeu palmas (de ironia)
03:05

A frase polémica de Fábio que deixou todos de boca aberta e valeu palmas (de ironia)

09:40
Pedro não poupa Fábio: «Diz tudo como homem. Isto já não existe em pleno século XXI»
02:12

Pedro não poupa Fábio: «Diz tudo como homem. Isto já não existe em pleno século XXI»

09:34
«Andar aqui a roçar-se todo...»: Marisa dá raspanete a Fábio por causa de Liliana
01:24

«Andar aqui a roçar-se todo...»: Marisa dá raspanete a Fábio por causa de Liliana

09:33
Falta de carácter ou segredo em conjunto? Inês lança nova teoria sobre Liliana e Fábio
03:27

Falta de carácter ou segredo em conjunto? Inês lança nova teoria sobre Liliana e Fábio

09:19
«Estou um bocado...»: Lídia assume-se triste com a saída de Bruno Miguel
01:15

«Estou um bocado...»: Lídia assume-se triste com a saída de Bruno Miguel

09:08
Bruno implacável com Liliana: «Ela falta ao respeito ao namorado. Trair não é só beijar»
02:05

Bruno implacável com Liliana: «Ela falta ao respeito ao namorado. Trair não é só beijar»

09:02
«Não te aproximes de mim, senão...»: Pedro lança provocação a Liliana
01:05

«Não te aproximes de mim, senão...»: Pedro lança provocação a Liliana

08:48
Bruna arrasa Fábio e Liliana: «Não te incomoda ele dizer o que diz sobre ter namorada?»
03:41

Bruna arrasa Fábio e Liliana: «Não te incomoda ele dizer o que diz sobre ter namorada?»

08:43
Tensão alta! Aos gritos e em lágrimas, Liliana levanta-se para confrontar Marisa Susana
06:01

Tensão alta! Aos gritos e em lágrimas, Liliana levanta-se para confrontar Marisa Susana

08:43
Bruno e Dylan atacam Liliana: «Foste encher a cabeça ao Fábio a dizer coisas do Pedro»
06:01

Bruno e Dylan atacam Liliana: «Foste encher a cabeça ao Fábio a dizer coisas do Pedro»

08:36
Cadeira a ferver! Bruno insurge-se contra Liliana: «Não és correta com o teu namorado»
03:29

Cadeira a ferver! Bruno insurge-se contra Liliana: «Não és correta com o teu namorado»

08:31
Aos gritos, mulheres da casa acusam Fábio de ser cobarde: «Precisas de aprovação da Liliana?»
06:39

Aos gritos, mulheres da casa acusam Fábio de ser cobarde: «Precisas de aprovação da Liliana?»

01:27
Vera volta ao ataque a Leandro: «Ele acha que eu só me mantenho aqui pelo Dylan»
05:55

Vera volta ao ataque a Leandro: «Ele acha que eu só me mantenho aqui pelo Dylan»

Bruno e Dylan atacam Liliana: «Foste encher a cabeça ao Fábio a dizer coisas do Pedro»
  • Há 3h e 41min

  • Há 3h e 41min
Bruno e Dylan atacam Liliana: «Foste encher a cabeça ao Fábio a dizer coisas do Pedro»

Na Cadeira Quente no Secret Story 9, Marisa Susana revela que Liliana consegue «levar as pessoas de arrasto» e «manipular» as pessoas. Os ânimos exaltam-se e a concorrente levanta-se para enfrentar a colega. A concorrente foi duramente criticada por Dylan e Bruno. Veja tudo.

Na gala deste domingo, Bruno Miguel foi o concorrente expulso do Secret Story e Carina surpreendeu tudo e todos ao revelar o seu segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais». 

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

Temas: Bruno Dylan Liliana

«Se ele tem interesse...»: Liliana já decidiu o que fará em relação a Fábio
Há 6 min
02:14

«Se ele tem interesse...»: Liliana já decidiu o que fará em relação a Fábio

Há 6 min
"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana
Há 26 min
01:10

"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana

Há 26 min
«Será que ele se sacrificou por alguma coisa?»: Ana Cristina repara em marcas nas costas de concorrente
Há 38 min
01:02

«Será que ele se sacrificou por alguma coisa?»: Ana Cristina repara em marcas nas costas de concorrente

Há 38 min
Segredos: Voz revela uma nova pista e deixa os concorrentes intrigados
Há 1h e 18min
04:38

Segredos: Voz revela uma nova pista e deixa os concorrentes intrigados

Há 1h e 18min
Liliana chora no ombro de Pedro Jorge e faz pedido à Voz. Irá desistir?
Há 1h e 20min
01:01

Liliana chora no ombro de Pedro Jorge e faz pedido à Voz. Irá desistir?

Há 1h e 20min
«Não quero mais conversa»: É um ponto final entre Liliana e Fábio?
Há 1h e 35min
04:05

«Não quero mais conversa»: É um ponto final entre Liliana e Fábio?

Há 1h e 35min
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
Ontem às 23:46
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

Ontem às 23:46
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar
Ontem às 22:23

Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Ontem às 22:23
Bruno Miguel revela o seu segredo. E a palavra é a mais pesquisada no Google
Hoje às 00:34

Bruno Miguel revela o seu segredo. E a palavra é a mais pesquisada no Google

Hoje às 00:34
Noivo Zé tem atitude surpreendente com Liliana após imagens polémicas
Ontem às 23:59

Noivo Zé tem atitude surpreendente com Liliana após imagens polémicas

Ontem às 23:59
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o 'não concorrente' (e noivo) mais popular do Secret Story
18 set, 16:18

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o 'não concorrente' (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente
Há 29 min

Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

Há 29 min
Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo
Há 1h e 2min

Afinal, os concorrentes viram ou não o avião enviado a Liliana? Cristina Ferreira explica tudo

Há 1h e 2min
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 
Há 2h e 12min 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Há 2h e 12min
20 mil "gostos": esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram
Há 2h e 29min

20 mil "gostos": esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

Há 2h e 29min
Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story
Hoje às 01:00

Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

Hoje às 01:00
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
Ontem às 23:46
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

Ontem às 23:46
Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»
Ontem às 23:27
01:44

Segredo revelado. Sa

Ontem às 23:27
Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos
02:56

Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos

Ontem às 22:40
Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro
00:49

Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro

Ontem às 18:28
Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial
03:11

Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial

20 set, 21:45
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Há 2h e 12min
20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

Há 2h e 29min
Cristina Ferreira mostra o lado mais sexy e João Monteiro não resiste em comentar

Cristina Ferreira mostra o lado mais sexy e João Monteiro não resiste em comentar

Ontem às 23:06
Bárbara Parada partilha fotos ousadas e declara-se a Francisco Monteiro

Bárbara Parada partilha fotos ousadas e declara-se a Francisco Monteiro

Ontem às 20:08
As imagens apaixonadas de Francisco Monteiro e Barbara Parada nas férias

As imagens apaixonadas de Francisco Monteiro e Barbara Parada nas férias

Ontem às 19:33
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

Hoje às 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

Ontem às 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

Ontem às 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
