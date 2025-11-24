Bruno e Dylan colocam um arco-íris na cama de Leandro e o caos está instalado

Já de madrugada, o Dylan decide por um pequeno arco-íris na cama do Pedro e diz ironizando: “vai ficar tudo bem”! O Bruno chega e decide trocar colocando o arco-íris na cama do Leandro. Quando o Leandro chega à cama, vê o arco-íris e começa a refilar entre dentes. O concorrente veste um pijama de patinhos dizendo que é uma homenagem aos adversários. O Leandro vai à sala mostrar ao Pedro e à Marisa o arco-íris e o Pedro esclarece que são as cores LGBT. A Liliana apercebe-se e, juntamente com o Pedro, confrontam o Dylan que fica incrédulo com a acusação.