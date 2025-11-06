Bruno e Marisa Susana observam Pedro e Marisa, e não poupam nas críticas: «Um aparato daqueles...»

Já chegámos ao whatsapp!
No Última Hora do Secret Story 9, Marisa e Pedro tomam o pequeno-almoço a sós e conversam sobre teorias de segredos. Marisa considera que o grupo está a chegar à conclusão de que são os únicos concorrentes que podem ser associados ao segredo em casal. Bruno e Marisa Susana observam a dupla, condenando a incoerência da Marisa que se esqueceu de todo o mal que Pedro lhe fez. Em confessionário, ambos arrasam o comportamento da Marisa. Já Leandro, comenta com Bruno e Marisa Susana que se for estratégia por parte do casal e tiverem um segredo em comum, estão a “dar o ouro ao bandido”. De volta ao jardim, Marisa confessa ter saudades das suas sessões de amor com Pedro.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

  • Secret Story
  • Há 2h e 3min
