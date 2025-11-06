Bruno e Marisa Susana observam Pedro e Marisa, e não poupam nas críticas: «Um aparato daqueles...»

No Última Hora do Secret Story 9, Marisa e Pedro tomam o pequeno-almoço a sós e conversam sobre teorias de segredos. Marisa considera que o grupo está a chegar à conclusão de que são os únicos concorrentes que podem ser associados ao segredo em casal. Bruno e Marisa Susana observam a dupla, condenando a incoerência da Marisa que se esqueceu de todo o mal que Pedro lhe fez. Em confessionário, ambos arrasam o comportamento da Marisa. Já Leandro, comenta com Bruno e Marisa Susana que se for estratégia por parte do casal e tiverem um segredo em comum, estão a “dar o ouro ao bandido”. De volta ao jardim, Marisa confessa ter saudades das suas sessões de amor com Pedro.

