Bruno está preocupado que Inês seja afinal alguém forte na casa?: «O teu jogo não passa por casal»

No Última Hora do Secret Story 9, Após o desentendimento, Bruno conversa com Dylan e diz-lhe que ficou chateado por ter insinuado que ficava incomodado por o amigo estar em casal com Inês. Dylan defende-se dizendo que ele foge cada vez que está com perto da Inês quando antigamente estavam sempre juntos. Bruno revela que estará sempre do lado do casal apenas não se sente bem-estar perto quando estão dois aos beijos. No confessionário, Dylan revela acreditar que o facto de estar em casal com a Inês assusta Bruno porque quando for a nomeações com ela poderá sair prejudicado.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

