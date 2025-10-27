Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Bruno 'explode' com Marisa Susana: «Quando dizes que quero molhar o bico, está a insultar-me»

No Secret Story 9, Bruno diz que se sente insultado quando Marisa Susana insinua que ele quer “molhar o bico”. Diz que não o quer fazer com alguém que tem maldade como ela. Os dois discutem sem chegar a entendimento.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Há 2h e 32min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Afinal, foi tudo «estratégia»! Marisa quebra silêncio sobre o almoço polémico com Dylan
03:44

Afinal, foi tudo «estratégia»! Marisa quebra silêncio sobre o almoço polémico com Dylan

19:42
Dylan e Liliana trocam farpas em pleno Especial: «Agora está a fazer-se de totó»
01:53

Dylan e Liliana trocam farpas em pleno Especial: «Agora está a fazer-se de totó»

19:24
Ana Cristina «magoada» com Raquel: «Provavelmente vai deixar de ser minha aliada»
06:48

Ana Cristina «magoada» com Raquel: «Provavelmente vai deixar de ser minha aliada»

19:18
Leandro e Bruno entram em despique: «Foi isso que levou à exclusão da Liliana»
03:22

Leandro e Bruno entram em despique: «Foi isso que levou à exclusão da Liliana»

18:53
Liliana 'expõe' Inês e Dylan: «A intimidade deles, estão cada vez mais próximos, beijinhos...»
05:20

Liliana 'expõe' Inês e Dylan: «A intimidade deles, estão cada vez mais próximos, beijinhos...»

18:40
Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis
05:05

Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis

18:05
Mais A ferver

Mais Vistos

Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis
05:05

Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis

Há 3h e 20min
As revelações inéditas de Rui, expulso do Secret Story

As revelações inéditas de Rui, expulso do Secret Story

Hoje às 13:05
Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

Hoje às 13:05
Catarina Miranda e Sérgio Duarte: Amizade terminada

Catarina Miranda e Sérgio Duarte: Amizade terminada

Hoje às 11:38
Um desempate decidiu tudo. Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo
03:32

Um desempate decidiu tudo. Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo

Há 1h e 38min
Ver Mais

Notícias

Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso

Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso

Há 2 min
Leandro carrega no botão e desvenda um segredo nunca antes revelado! Saiba qual é e a quem pertence

Leandro carrega no botão e desvenda um segredo nunca antes revelado! Saiba qual é e a quem pertence

Há 2h e 29min
Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem

Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem

Hoje às 16:48
Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu

Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu

Hoje às 16:42
Após zanga com Catarina Miranda, mulher de Sérgio Duarte quebra o silêncio: «Estou exausta»

Após zanga com Catarina Miranda, mulher de Sérgio Duarte quebra o silêncio: «Estou exausta»

Hoje às 15:56
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

Ontem às 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

Ontem às 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso

Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso

Há 2 min
Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem

Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem

Hoje às 16:48
Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu

Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu

Hoje às 16:42
Surpresa: Ruben Boa Nova surge quase irreconhecível

Surpresa: Ruben Boa Nova surge quase irreconhecível

Hoje às 16:28
Após zanga com Catarina Miranda, mulher de Sérgio Duarte quebra o silêncio: «Estou exausta»

Após zanga com Catarina Miranda, mulher de Sérgio Duarte quebra o silêncio: «Estou exausta»

Hoje às 15:56
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

Ontem às 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ana Barbosa: "Existem relações que não tem mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não tem mais espaço na nossa vida!"

Há 3h e 53min
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Hoje às 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Hoje às 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

Hoje às 10:21
Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Hoje às 09:48
Ver Mais Outros Sites