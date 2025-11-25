Já chegámos ao whatsapp!
Bruno fala entre dentes enquanto Leandro fala e Voz intervém: «O que é que disse?»

Leandro voltou a ser o centro das atenções numa dinâmica que deixou a casa do Secret Story 9 dividida. O concorrente teve de decidir quem é o malabarista (a pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo sem perder o ritmo no jogo), o palhaço (a pessoa que tem mais piada e arranca sorrisos facilmente), o contorcionista (a pessoa que mais se adapta às situações) e o ilusionista (a pessoa que adora surpreender e criar momentos mágicos) da casa e não faltaram surpresas.

Liliana foi eleita malabarista pelas “macacadas e provocações”, Bruna recebeu o título de palhaço após uma escolha renhida entre este e Bruno, Marisa foi apontada como a mais adaptável e Ana ficou com o papel de ilusionista. As reações dos colegas não tardaram… e algumas foram explosivas. 

Bruno comentou entre dentes as escolhas do colega e a Voz interveio de imediato: «O que é que disse?»

Bruno, Dylan, Fábio e Inês estão à mercê da decisão dos espectadores. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

BRUNO – 761 20 20 04
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

  • Secret Story
  • Hoje às 17:26
