Bruno faz declaração a Marisa e Pedro Jorge ouve a conversa: «Vou-te adorar para sempre»

No Secret Story 9, Bruno protagonizou um momento inesperado ao fazer uma declaração a Marisa. O concorrente confessou que tem um carinho especial por ela: «Vou-te adorar para sempre». O que Bruno não reparou é que Pedro Jorge, marido de Marisa, estava por perto e ouviu toda a conversa, ficando visivelmente incomodado com o momento.

No Secret Story 9, Bruna perdeu a paciência com Leandro e não poupou nas palavras. A concorrente acusou o colega de ser um “bom samaritano e hipócrita”, gerando um momento de grande tensão na casa.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País