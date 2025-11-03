Bruno faz revelação sobre a sua relação: «Vir para aqui já foi o que foi, os avisos por causa das mulheres»

No Secret Story 9, Bruno Simão decide confrontar Dylan sobre a situação da viagem a Las Vegas, que o colega venceu na gala anterior e convidou Inês em direto. A concorrente aceitou, mesmo tento namorado cá fora. Bruno acha a situação estranha e garante que se fosse a sua mulher, não ia gostar que fosse. Refere que há homens na casa a quem ninguém ia estranhar irem numa viagem com colegas da casa, mas sendo Dylan e se fosse o próprio, ninguém ia ver com bons olhos.
