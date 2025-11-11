Bruno interrompe Liliana e é implacável: «Desculpa lá, vou discordar»

No Secret Story 9, alguns concorrentes estavam reunidos no exterior da casa a debater uma situação do Especial, quando Bruno interrompeu Liliana e foi frontal consigo, por achar descabida uma opinião sua.
Saiba o que aconteceu:
No Especial de ontem, Liliana assistiu pela primeira vez às imagens completas da noite a sós entre Ana e Fábio. De seguida, a casa "ferveu" com uma afirmação de Fábio perante Ana: Não acha Ana nem bonita nem feia.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18